Благовещенск, 6 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. За неделю коронавирусом заразились 1799 амурчан (неделей ранее — 1711). Количество новых инфицированных возросло на 5,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Читайте также: Уровень заболеваемости COVID-19 в Приамурье за неделю вырос на 7,7%

Более 7% новых заболевших были вакцинированы, почти 20% заразившихся — дети, 41,7% — люди старше 50 лет. Нестабильная эпидемиологическая ситуация наблюдается во всех возрастных категориях. За неделю вырос на 35,5% уровень заболеваемости среди детей, на 12,4% — в возрастной группе 18−29 лет.

Эпидемический порог среди совершеннолетних превышен в 2,5 раза. Заболеваемость внебольничными пневмониями почти в семь раз превышает среднемноголетний уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить новогодние утренники в учреждениях образования Приамурья можно только при условии соблюдения рекомендаций управления Роспотребнадзора и без родителей. В целом запрет на проведение массовых мероприятий в регионе продолжает действовать.