Пермь, 6 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Перми проводят проверку по факту недопуска непривитых от коронавирусной инфекции работников завода «Машиностроитель» до работы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Организация направила запросы в Роспотребнадзор, а также руководству предприятия. Проверяющим предстоит провести проверку достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Ранее в инспекцию обратились работники завода.

Напомним, 2 декабря до работы на заводе «Машиностроитель» не допустили коло 100 работников. Причиной стало отсутствие прививки от COVID-19, справки от медотводе.