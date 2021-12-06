Тюмень, 6 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Тюменцы, привитые «ЭпиВакКорона» болели COVID-19 чаще остальных вакцинированных. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу департамента Тюменской области.

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Отмечается, что после вакцинации тюменцы заражаются ковидом, как правило, через шесть месяцев или в промежутках между первым и вторым этапами прививки.

Согласно данным регионального депздрава, тюменцы активнее всего ставят двухкомпонентный «Спутник V», не пользуется «КовиВак». После вакцинации «ЭпиВакКороной» и заболевших после — самый высокий, отмечают в депздраве Тюменской области. После прививки «Спутник Лайт» заболели COVID-19 чуть больше тысячи. Привиться однокомпонентным вариантом «Спутника» можно только переболевшим и тем, кто проходит ревакцинацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области скончались 172 пациента с COVID-19, ранее вакцинированные от коронавируса. Это 0,2% от общего числа привитых в регионе, Об этом заявил глава региона Александр Моор. По его словам, из 721 тыс. привитых тюменцев заболели COVID-19 2,5% — 21 тысяча.