* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:48 — REGNUM Ряд женщин на встрече в Кабуле отреагировали на новый указ о женщинах лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы Ахундзаде, передает Shafaqna.

Женщины говорят, что указ не удовлетворяет потребностям всех афганских женщин, и что женщины и девочки нуждаются в работе и образовании.

Хада Хамуш, одна из организаторов встречи, сказала СМИ:

«Целью этой встречи является то, чтобы голос был услышан в ООН и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), права женщин не должны ограничиваться приданым и браком, это унизительно; они имеют право на участие в жизни общества, работу и учебу; точно так же, как женщины имеют право выходить замуж и выбирать приданое, они имеют право учиться и работать. Женщин беспокоит собственная судьба и судьба их детей».

Парване Ибрагимхейль, гражданская активистка, говорит, что женщины и девочки имеют больше прав и по ним следует вести дискуссии:

«Главная цель нашего собрания по поводу указа муллы Хайбатуллы заключается в том, чтобы женщины были удовлетворены браком и не подвергались насилию; у нас больше прав, которые необходимо обсуждать, вместо указа муллы Хайбатуллы о браке. Он также упоминал о свободе работать и учиться и добавил в указе, что женщины имеют право на образование и работу. Потому что безграмотное общество нестабильно».

Сафия Акбари, член движения «Афганские женщины за справедливость», присутствовавшая на встрече, сказала, что они хотят участия женщин в политической жизни и получения ими образования:

«В заявлении Исламского Эмирата говорится лишь о том, что женщин нельзя принуждать к вступлению в брак, но права женщин не должны ограничиваться только этим, мы хотим иметь право участвовать в политической деятельности, получать образовании и работать».

Ранее Билал Карими, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что женщины имеют право на образование в соответствии с национальными интересами и принципами исламского права, и что работа и образование женщин будут регулироваться и определяться движением.

Требования прозвучали, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали указ своего лидера, касающийся права женщин на вступление в брак.