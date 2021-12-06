Биробиджан, 6 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Жителей Еврейской автономии вынуждены защищать свои права в связи с тем, что их не допускают к работе без прививки от коронавируса. В ноябре-декабре государственная инспекция труда ЕАО получила 4 таких обращения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время по выше указанным обращениям Государственной инспекцией труда в Еврейской автономной области назначены проверочные мероприятия в установленном законом порядке», — отметили в инспекции труда.

Организация оценит обоснованность и законность действий работодателей, отправивших непривитых работников в отпуска без сохранения заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на запрет работать без прививки жаловались работники скорой помощи города Облучье, учителя и воспитатели Биробиджана.