Улан-Удэ, 6 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано сразу девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Все скончавшиеся, как отмечается, были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2234.

К 6 декабря в ковидных стационарах Бурятии лечатся 1289 пациентов, состояние 1021 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 127 тяжёлых больных, 65 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 3278 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1526 коек: занято — 1289, свободно — 237 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,4%», — отметили в оперштабе.