Нью-Дели, , 09:18 — REGNUM Сотрудничество России и Индии в оборонной сфере, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжает активно развивается. Об этом 6 декабря на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом, которая проходит во дворце имени Сушмы Сварадж в Нью-Дели, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Флаги России и Индии. Военное сотрудничество Mil.ru

«Долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества», — подчеркнул глава Минбороны РФ.

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«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведётся работа в области военного образования», — добавил Шойгу.

По его словам, особое место в военном сотрудничестве занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. В качестве примера боевого слаживания и содружества армий России и Индии он привёл учения серии «Индра» и участие в Армейских международных играх.

Шойгу добавил, что Россия и Индия поддерживает тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров.

«Регулярные встречи лидеров наших стран, очередная из которых состоится сегодня, — яркое свидетельство многоплановых двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — подчеркнул российский министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Индию 5 декабря. Помимо двусторонней встречи с главой минобороны Индии он пример участие во встрече «2+2» вместе с министрами иностранных дел России и Индии Сергеем Лавровым и Субраманьямом Джайшанкаром. Планируется, что на переговорах стороны обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке ШОС и в формате Россия-Индия-Китай.