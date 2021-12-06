Канберра, 6 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Береджиклян, которая ушла в отставку из-за расследования Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, рассматривает возможность баллотироваться на федеральных выборах в следующем году. Об этом 6 декабря сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Либеральная партия Австралии ранее продлила крайний срок для выдвижения кандидатов по округу Уорринга до 14 января, отчасти для того, чтобы дать Береджиклян время обдумать свои планы.

Когда его спросили о возможном переходе Береджиклян в федеральную политику, премьер-министр страны Скотт Моррисон горячо поддержал бывшую коллегу, заявив, что она станет «отличным кандидатом в Уорринге».

Высокопоставленные источники в правлении партии заявили изданию The Sydney Morning Herald, что согласно последним опросам, что у Береджиклян остаются неплохие шансы одержать на выборах победу и занять место в федеральном парламенте.