Биробиджан, 6 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии на карантин закрыли ещё три класса. Всего на дистанционное обучение в Биробиджане переведены ученики десяти классов. Цель ограничений — не допустить распространение коронавируса, сообщили 6 декабря в пресс-службе мэрии города.

Klh.mosreg.ru Дистанционное обучение

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«У всех будут взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений», — отметил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Будут продезинфицированы помещения, где занимались дети, а также коридоры и столовые.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на «дистанционку» отправили учеников семи классов пяти школ столицы Еврейской автономии. Дети будут учиться дома две недели.