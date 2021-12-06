Абакан, 6 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Ещё девять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в республиканском правительстве.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (56 лет, 73 года, 79 лет, 81 год, 85 лет) и четверо мужчин (39 лет, 60 лет, 68 лет, 75 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1317 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 156 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек.