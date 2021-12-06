Ижевск, 6 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались женщины в возрасте 63 и 66 лет и мужчины в возрасте 72 и 82 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в регионе выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 204 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 292 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8775 жителей.

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