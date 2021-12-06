Ижевск, 6 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 6 декабря выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 204 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 292 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 30 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 64 232 человека. Скончались 3285 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая. Накануне скончались шестеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8775 жителей. Из числа получающих лечение 7587 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 457 человек — в состоянии средней степени тяжести, 171 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, С 6 декабря в Удмуртии отменяется ряд ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. В частности, возобновят работу учреждения общественного питания в торговых центрах, которые не имеют отдельного входа.

Кроме того, отменяется запрет на работу общепита в ночные часы.