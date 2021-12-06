Армения, 21 февраля, 2008, 12:24 — ИА Регнум. Признание независимости Косово разрушило ряд мифов, существующих в международном праве. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экс-министр юстиции, глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Давид Арутюнян .

По его словам, нагорно-карабахский конфликт и ситуация в Косово разняться по ряду параметров. Однако само это явление - признание независимости Косово, не может не повлиять на сам процесс решения конфликтов, поскольку затрагивает ряд фундаментальных принципов урегулирования. "К примеру, ситуация Косово явно продемонстрировала, что распространенный миф о том, что принцип территориальной целостности является доминирующим принципом и право народов на самоопределение должно рассматриваться лишь в рамках сохранения территориальной целостности, лопнул", - подчеркнул Арутюнян. Вместе с тем, он затруднился дать оценку призыву общественников страны заявить о признании Косово, а также обратиться к международному сообществу с требованием признать Нагорно-Карабахскую республику. Арутюнян заметил, что на данном этапе дать однозначный ответ он бы затруднился. "Этот вопрос требует серьезного политического обсуждения внутри страны, а также глубокого анализа возможных последствий подобного шага. Только после завершения вышеуказанных процессов я могу дать ответ на этот вопрос", - заключил Арутюнян.