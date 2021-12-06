Майминский район, Алтай, 6 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжает снижаться суточный прирост носителей коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев заражения.

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Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Усть-Коксинского и других районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 24 568.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 33, за весь период — 22 268. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 217, за весь период — 337 449», — отметили в ведомстве.