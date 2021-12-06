Более 5 тысяч кузбассовцев остаются под присмотром медиков из-за COVID-19
Кемерово, 6 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает всего 5361 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 15 237 человек», — говорится в официальном сообщении.
Всего в регионе выявлено 76 600 случаев заражения коронавирусом, 69 640 человек выздоровели, 1599 пациентов скончались.