Кемерово, 6 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает всего 5361 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 15 237 человек», — говорится в официальном сообщении.

Всего в регионе выявлено 76 600 случаев заражения коронавирусом, 69 640 человек выздоровели, 1599 пациентов скончались.