Якутск, 6 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Якутии за сутки выявили 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днём ранее — 255), в том числе заболели 53 ребёнка, за выходные дни погибли пять человек. Самая сложная обстановка — в Мирнинском районе республики, рассказала на брифинге 6 декабря заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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По её словам, в том числе за сутки заразились COVID-19 четверо привитых жителей региона. В ковидных госпиталях проходят лечение 1301 человек, 105 из них — в тяжёлом состоянии. В реанимацию госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом.

«Призываю граждан пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями, обратиться в свои поликлиники по месту жительства для получения вакцинации. Именно для этой категории граждан вакцинация позволит избежать тяжелых последствий болезни», — отметила Ольга Балабкина.

Более 80% жителей привиты в семи районах республики. Отстают по темпам вакцинации шесть районов, где прививки сделали менее 60% жителей. В целом первый компонент вакцины получили 68,15% якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей и запретили сотрудникам организаций выходить из отпусков без тестов ПЦР. Соответствующие изменения внесены в указ главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».