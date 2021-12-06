Красноярск, 6 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. На прошедшей неделе в Красноярском крае отмечалась незначительная тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 6 декабря в своём телеграм-канале сообщил главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Праздник

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По его словам, наибольший рост заболеваемости фиксировался среди людей старшей возрастной категории.

Горяев подчеркнул, что в крае увеличен уровень охвата тестированием. На неделе он составил 378 на 100 тысяч населения при нормативе не менее 300. Он призвал строго соблюдать введённые в регионе «коронавирусные» ограничения и прививаться.

«Мы подходим к новогодним праздникам с высокой заболеваемостью, поэтому призываю всех жителей края воздержаться от участия в новогодних праздничных корпоративных, культурно-массовых, зрелищных мероприятиях. Исключением могут быть новогодние утренники в дошкольных и образовательных учреждениях в рамках одной группы или класса», — пишет Горяев.

Он посоветовал красноярцам отпраздновать Новый год и Рождество в семейном кругу: «Это уменьшит вероятность инфицирования».

Напомним, по состоянию на 5 декабря в Красноярском крае выявлено 156 325 носителей коронавируса, выздоровели 139 877 человек, скончались 7658 ковид-пациентов.