Ульяновск, 6 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области выделили дополнительные средства для проведения тестов на коронавирус. На дополнительную партию потребовалось более 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В медицинские учреждения передано 58 тыс. тестов для диагностики коронавируса. В том числе для экспресс-тестирования жителей в стационары направлено 10 тыс. диагностических тестов. На закупку экспресс-тестов из областной казны потрачено свыше 5 млн рублей.

На аптечный склад ушло 48 тыс. тест-систем для проведения ПЦР-тестов, которые направлены Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Замглавы минздрава Ульяновской области Анна Минаева отмечает, что в регионе будут закупаться экспресс-тесты для первичного звена с целью своевременного бесплатного обследования пациентов при плановой госпитализации.

Напомним, 26 апреля 2021 года в Ульяновской области разгорелся скандал из-за нехватки реагентов на проведение тестов на коронавирус, после чего была освобождения от должности вице-премьера Екатерина Уба.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 511 929 лабораторных исследований на коронавирус, по итогам которых выявлено 113 113 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 105 923 пациента, скончались 3450.