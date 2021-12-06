Москва, 6 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Новые правила эксплуатации жилья предусматривают согласование остекления или обшивки балконов в специальных инстанциях. Это следует из приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

Обшивка, либо остекление балкона входят в технический паспорт здания как элемент фасада, поэтому в случае самовольного остекления собственнику или арендатору будет грозить штраф с последующим приведением балкона в первоначальное состояние.

При этом, как отметил в беседе с изданием «Вечерняя Москва» председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин, на владельцев жилья, застекливших балкон до вступления в силу приказа, штрафные санкции распространятся не будут, так как у закона нет обратной силы.

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