Сочи, Краснодарский край, 6 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. «Сочи» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Василий Глотов, оформивший дубль, Дмитрий Колготин и Джей Си Липон. У «Динамо» отличились Тайлер Граовац, Лукас Бенгтссон и Маттиас Теденбю.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 34 очка. «Динамо» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 41 очком.