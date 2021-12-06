Буэнос-Айрес, 6 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был подтверждён в Аргентине. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у гражданина Аргентины, прибывшего из ЮАР. По предварительной информации, турист вернулся из ЮАР в Аргентину через США.

Путешественник въехал на родину 30 ноября, тестирование показало отсутствие заражения. Позднее, уже находясь на карантине, турист сделал повторный тест, который подтвердил заражение коронавирусом. Дополнительные исследования позволили установить, что гражданин Аргентины заразился штамммом «Омикрон».

Уточняется, что путешественник полностью привит от COVID-19, никаких симптомов заболевания у него не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине за сутки было выявлено свыше 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.