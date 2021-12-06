Пекин, , 05:54 — REGNUM Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 47,6% в годовом исчислении до более чем 3,8 трлн юаней (около $594 млрд) за первые 10 месяцев этого года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства финансов КНР, за этот период операционные доходы госпредприятий выросли на 22,1% в годовом исчислении и составили около 60,4 трлн юаней. Государственные предприятия с централизованным управлением увеличили свою прибыль на 44% в годовом исчислении до 2,53 трлн юаней за первые 10 месяцев.

Выручка государственных предприятий с централизованным управлением выросла на 21,3% в годовом исчислении до 33,85 трлн юаней. В конце октября соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,3%, что соответствует уровню, наблюдавшемуся за аналогичный период прошлого года.