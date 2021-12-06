Красноярск, 6 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края 6 декабря лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Цитата из к/ф «Невозможно – это не навсегда». реж Александр Гуков. 2019. Россия Лавина

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Также, по прогнозам синоптиков, опасность схода лавин сохраняется 6 декабря в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 6 декабря ожидается −2…−7 °С, местами до — 12 °C.

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