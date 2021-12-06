Каракас, 6 декабря, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Бывший лидер вооруженной повстанческой группировки «Вторая Маркеталия» Эрнан Дарио Веласкес по прозвищу «Эль-Пайса» был убит в венесуэльском штате Апуре. Об этом 5 декабря сообщила колумбийская газета El Tiempo.

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По данным венесуэльской разведки, Эрнан Дарио погиб в результате перестрелки с конкурирующей организацией, либо с наёмниками, которые рассчитывали получить награду за поимку «Эль-Пайса». Инцидент произошёл у границы с колумбийскими департаментами Араукой и Вичадой.

Отмечается, что власти и Вооруженные силы Колумбии не имеют никакого отношения к нападению на Эрнана Дарио. Детали нападения не сообщаются, информация о других погибших, либо пострадавших при перестрелке, не поступала.

Эрнан Дарио Веласкес был лидером группировки, сформированной из бывших членов организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Группировка ведёт с 60-х годов войну с властями Колумбии, а также участвует в территориальных войнах. Эрнан Дарио в рядах организации возглавлял группу, занимавшуюся похищениями людей с целью вымогательств, контролем наркотрафика внутри страны и созданием сети повстанцев. В отношении него действовали национальные и международные ордеры на арест за убийства, похищения и другие преступления.

Официального подтверждения гибели лидера повстанцев на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Колумбии предполагаемого организатора нападения на президента страны.