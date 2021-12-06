Омск, 6 декабря, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Днём 6 декабря в Омской области ожидается −2…−7 °С, местами до — 12 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

01.mchs.gov.ru Зима

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Ветер северный 5−10 м/с. Прогнозируются умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололёдные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 6 декабря в Томской области прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Читайте также: В Томской области похолодает до — 18 °С