Берн, , 03:01 — REGNUM Компании из дивизиона «Яндекса» работают не только через Нидерланды, но и через швейцарские юрлица. Такой фирме, в частности, подконтрольны «Яндекс. Авто», «Яндекс. Объявления» и «Яндекс. Недвижимость». ИА REGNUM продолжает раскрывать иностранные связи IT-гиганта, одно из юрлиц которого попало в список системообразующих для России.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2015 года в ЕГРЮЛ появилось ООО «Яндекс.Вертикали» (правопредшественники — ООО «Яндекс», «Авто.ру» и «Авто.ру холдинг»). Компания, работающая в сфере разработки программного обеспечения, за 2020 год получила выручку в размере 4,255 млрд рублей против 4,271 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль в первый год пандемии составила 666,47 млн рублей против 202,85 млн рублей годом ранее. Возглавляет актив с февраля 2021 года Павел Алёшин. ООО владеет долями в трёх фирмах России: 24,9% в ООО «Кредитит» (основной собственник — совладелец рекламного агентства Кирилл Ларин), 100% в ООО «Яндекс.Вертикали Технологии» и 100% в тюменском ООО «Кар маркет эксперт». Последнее в свою очередь — единственный владелец IT-компании из Москвы ООО «Автоэксперт».

Владеет фирмой «Яндекс.Вертикали» швейцарское АО «Яндекс Авто.ру АГ». По данным базы «Контур.Фокус», ранее собственником актива была публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» из Нидерландов, через которую сейчас в России работает другая часть дивизиона. Бенефициаром офшора называют миллиардера Аркадия Воложа, который ранее обзавелся паспортами Мальты для себя и своей семьи.

Тем временем в России к компаниям группы есть многочисленные претензии как от пользователей, так и от надзорных органов. В частности, в арбитраже Москвы есть не до конца рассмотренный иск к ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси» от минтранса Кубани, который требует запретить агрегатору передачу заказов лицам без соответствующего разрешения. Также ООО «Яндекс» стало фигурантом антимонопольного расследования ФАС РФ.

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