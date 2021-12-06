Берлин, , 01:13 — REGNUM 5 декабря издание Top Agrar сообщило, что исследователи из Института Макса Планка, расположенного в Германии, научились при помощи зеленой химии создавать искусственные гуминовые вещества, улучшающие свойства и плодородность почвы. При этом на создание единицы объема гуминового вещества уходит двенадцать часов.

Почва

Также сообщается, что применение гуминовых веществ должно помочь остановить и обратить деградацию почвы, которая приводит к снижению урожайности, биоразнообразия и также качества грунтовых вод: «Ввиду все более низкого качества почвы во всем мире мы должны действовать быстрее, чем природа, потому что через несколько лет 10 миллиардов человек придется накормить, а климатический кризис также необходимо преодолеть», — заявил немецкий химик из Института Макса Планка Маркус Антониетти.