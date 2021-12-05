Мадрид, 6 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. По итогам прошедшей недели обновился чарт Netflix. На первое место, опередив «Игру в кальмара» (25,7 миллиона часов просмотра) и «Зов Ада» (67,5 миллиона часов просмотра), вырвался испанский сериал The Queen of Flow, набравший 69 миллионов часов просмотра.

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Испанский сериал The Queen of Flow, режиссерами которого являются Лилиана Боканегра и Родриго Лалинде, рассказывает о писательнице, которую подставили и осудили на 25 лет тюрьмы. Спустя 17 лет заключения ей предлагают вступить в сотрудничество с полицией, что писательница рассматривает как перспективу отомстить тому, кто ее подставил.

В октября-ноябре южнокорейский сериал «Игра в кальмара», первый эпизод которого вышел на Netflix 17 сентября 2021 года, побил все рекорды по просмотрам, опередив даже «Игру престолов».