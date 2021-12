Лос-Анджелес, США, , 00:09 — REGNUM 5 декабря организатора The Game Awards 2021 года представили трейлер грядущей церемонии, продемонстрировав компиляцию из ожидаемых и уже вышедших проектов, которые будут номинированы на премию. В трейлере можно увидеть кадры из игр Destiny 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Psychonauts 2, Life is Strange: True Colors, It Takes Two, Elden Ring и т.д.

The Game Awards 2020 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Мероприятие The Game Awards 2021 пройдет в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и начнется 10 декабря в 4:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на церемонии выступит американская рок-группа Imagine Dragons, написавшая композицию «Enemy» к недавно вышедшему мультсериалу «Аркейн» от Netflix.

Победителем в номинации «Игра года» на The Game Awards 2020 стала игра The Last of Us Part 2 от компании Naughty Dog