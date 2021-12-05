Вашингтон, , 23:31 — REGNUM 5 декабря HBO опубликовал первый трейлер нового сериала «Миротворец», премьера которого запланирована на 17 января 2022 года. В день премьеры HBO выпустит первые три серии. Остальные эпизоды будут выпускать еженедельно по одному вплоть до 17 февраля.

Главную роль в сериале сыграет 44-летний американский рестлер и киноактер Джон Сина. Вместе с Синой в сериале снялись Роберт Патрик и Даниэль Брукс, снимавшиеся в «Терминатор 2: Судный день» и «Оранжевый — хит сезона» соответственно.

Ранее сообщалось, что два сериала от HBO заняли первые два места в рейтинге лучших сериалом 2021 года по версии издания Metacritic. Первую строчку в рейтинге заняли «Наследники» (20 баллов), позицией ниже расположились «Хитрости» (14 баллов).