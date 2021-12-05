Минск, 5 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Власти Белоруссии в ближайшее время примут ответные меры против западных санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«Будут вырабатываться решения, которые в ближайшие дни будут озвучены… — сказал Головченко. — Это наш осознанный курс».

По его словам, против Белоруссии развязана экономическая или гибридная война, поэтому «действия без ответа не останутся».

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой заявил, что низкая цена, по которой страна покупает российский газ, поможет ей покрыть убытки от западных санкций.

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