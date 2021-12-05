Берлин, 5 декабря 2021, 22:46 — REGNUM Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «Северный поток — 2» является проблемой в отношениях между Германией и США. Об этом сообщает Handelsblatt.
Ишингер также отметил, что время для остановки «Северного потока — 2» уже ушло, хотя этот вопрос по-прежнему остается проблемным.
В заключении своей мысли Ишингер подчеркнул необходимость понимания немецкой политики Соединенными Штатами, добавив, что считает важным, чтобы в Вашингтоне серьезно относились к интересам Германии.