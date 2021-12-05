Турин, Италия, , 22:01 — REGNUM 5 декабря в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится матч 16-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Ювентус» — «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Заключительные матчи 16-го тура чемпионата Италии будут сыграны завтра, 6 декабря. «Эмполи» сыграет с «Удинезе», «Кальяри» — с «Торино».

Стартовые составы команд:

«Ювентус» (расстановка 4−2-3−1): Войцех Щенсный — Лука Пеллегрини, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Хуан Куардадо — Мануэль Локателли, Родриго Бентанкур — Деян Кулушевски, Федерико Бернандески, Пауло Дибала — Альваро Мората.

«Дженоа» (расстановка 3−5-2): Сальваторе Сиригу — Давиде Бираски, Маттиа Бани, Хоан Васкес — Паоло Гильоне, Валон Бехрами, Эрнани, Андреа Камбьязо, Абдулайе Туре — Калеб Экубан, Флавио Джуниор Бьянки.

На данный момент «Ювентус», набрав 24 очка после пятнадцати туров, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с десятью очками расположился десятью строчками ниже.