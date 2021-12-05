Москва, 5 декабря, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал не снижать объема оказания специальной медицинской помощи, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время встречи с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе».

Путин

«Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — отметил глава государства.

Таким образом президент России ответил на высказывание врача из Кирова, отметившего, что помимо коронавирусной инфекции существуют и другие заболевания, о которых не следует забывать.