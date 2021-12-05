Вашингтон, , 20:40 — REGNUM 5 ноября в сеть поступили характеристика или результаты тестов новых процессоров от AMD серии Rembrandt. Согласно характеристикам, один из старших процессоров этой линейки набрал в бенчмарке 3DMark Time Spy около 2700 баллов, что более чем на 7% лучший показатель производительности, чем у видеокарты от Nvidia GeForce 1050Ti (2500 баллов).

Процессор

Для сравнения графические ядра текущего поколения процессоров AMD набирают лишь 1200−1300 баллов, что более, чем в два раза меньше.

Также сообщается, что гибридные чипы процессоров AMD Ryzen 6000 будут оснащены ядрами Zen 3 и GPU Navi 2. Ожидается, что новая линейка процессоров будет запущена в продажу в январе 2022 года.