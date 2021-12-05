Оренбург, 5 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области 4 декабря выявили 295 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 15,4% являются несовершеннолетними. Всего в регионе зафиксировали уже 102 555 случаев коронавирусной инфекции.

Вылечились 86 615 человек. А от COVID-19 скончались уже 3216 граждан.