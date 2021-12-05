Ханты-Мансийск, 5 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Югре 4 декабря обнаружили ещё 221 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 12 выявили пневмонию. Ещё у 208 граждан имелись симптомы ОРВИ.

Всего в регионе зарегистрировано уже 90 844 заразившихся. Выздоровели 83 595 пациентов, а от COVID-19 скончался уже 1771 гражданин.