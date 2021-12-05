Москва, 5 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В прямом эфире по видеосвязи глава государства «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить.

Цитата из видео topspb.tv Акция «Елка желаний»

Так, на первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области.

«Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?» — сказал президент.

Вторым стал шар с желанием пятилетнего мальчика Осора из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного.

На третьем шаре оказалось желание 13-летней Татьяны из Ставропольского края, мечтающей посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

«Считай, что ты уже в дороге», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал увидеть и покормить настоящую панду.

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