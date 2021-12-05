На Ямале выявили уже более 59 тыс. носителей коронавируса
Салехард, 5 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 4 декабря обнаружили 131 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе зафиксировали уже 59 097 случаев заражения. 543 пациента госпитализированы.
Вылечились 53 122 человека. А от COVID-19 скончался уже 881 гражданин.