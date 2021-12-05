Заречный, Свердловская область, , 16:21 — REGNUM В Свердловской области в районе Белоярской АЭС будет создано хранилище ядерных отходов. Это следует из акта, размещённого на сайте областного управления госохраны объектов культурного наследия.

БелАЭС

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Речь в акте идёт о трёх участках, общая площадь которых составляет 8,7 га. С 25 ноября по 1 декабря была проведена из экспертиза. И проверяющие установили, что выявленных объектов культурного наследия либо объектов, имеющих такие признаки, там нет, пишет Накануне.Ru.

Таким образом, на данной территории возможно строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, полагает Наталья Брюхова, которая проводила эту экспертизу.