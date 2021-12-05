Москва, 5 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 5 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще один задержан; в аэропорту «Шереметьево» задержано 11 рейсов, еще девять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что переменчивая погода с периодами морозов и тепла и даже сугробы снега до 12−17 см ожидаются в столице России на следующей неделе.