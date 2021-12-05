Москва, , 14:53 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД России — заявила 5 декабря, что действия самолета-разведчика ВВС США в небе над Черным морем создали угрозу гражданской авиации.

«Если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских лайнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский Airbus был вынужден изменить курс из-за самолета-разведчика ВВС США. Диспетчеры дали команду пассажирскому самолету опуститься на 500 м и занять более безопасный эшелон.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведчик НАТО пересек трассы гражданских самолетов над Черным морем