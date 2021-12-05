Москва, 5 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Гражданство России получат все жители Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с общественниками и журналистами в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тыс. человек. Получат все», — сказал он.

Также Пушилин рассказал, что руководство ДНР рассматривает разные варианты реакции в случае обострения обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин не исключает возобновления военными силами Украины полномасштабных боевых действий.