Чита, 5 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Погодная аномалия отмечается в Забайкальском крае. Об этом на своей странице Facebook написал кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета Олег Корсун. По его словам, 4 декабря для Читы метеостанция показала +1,7°С.

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«Ещё один температурный рекорд (за 120 лет наблюдений). Предыдущий — (-0.8°С) держался с 1945 года. Забайкалье, декабрь», — пояснил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в соседней Иркутской области в середине ноября 2021 года значительно похолодало: в Катангском районе ночью при прояснении температура составляла — 35 °C.

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