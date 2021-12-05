Пермь, 5 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Пермском крае 4 декабря обнаружили 693 заразившихся коронавирусом. Об этом 5 декабря сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 144 236 инфицированных. В тяжёлом состоянии госпитализированы 286 пациентов.

От COVID-19 скончались уже 6960 человека. Выздоровели 123 402 гражданина.