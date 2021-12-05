Тбилиси, 5 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Комментарий одного из лидеров правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе к словам главы МИД России Сергея Лаврова о последствиях решения Бухарестского саммита НАТО для Европы вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, Сергей Лавров назвал миной в основе европейской безопасности. Мамука Мдинарадзе же в ответ заявил грузинским журналистам, что «Лаврова никто не спрашивает, какой курс выберет Грузия». Комментарий опубликовали все грузинские СМИ, в том числе телекомпания «Имеди», которая запостила его на своей странице в соцсети Facebook, дав повод для очередной дискуссии.

Часть пользователей соцсетей поддержала заявление Мамуки Мдинарадзе и одобрила его «смелость».

"По моему мнению, Грузия о своем курсе никого не спрашивает, особенно Лаврова. Мнение Лаврова учитывают именно националы (члены «Единого национального движения»), и это видно», — отметил Г.Б.

«Сейчас вот сюда ворвутся националы, и начнут эти маньяки-путинисты и шныри Миши. Успехов вам, Мамука», — добавил Г.Л.

«Сильный ты мужик, Мамука, раз и навсегда Россия должна осознать, что ее умом мы жить не будем», — поддержал тон беседы Г.Ц.

«Если теоретически допустить, что те 9 лет вместо националов у власти была бы «Мечта», продолжите, у кого есть взгляды», — предложил А.К.

«Одно знаю точно, августовской войны не было бы», — откликнулась К.Х.

«Это главное. И столько людей остались бы в живых», — добавил А.К.

Но позитивные отклики на комментарий Мдинарадзе утонули в потоке критики. Она шла как от сторонников «националов», так и от тех, кто явно не хотел ухудшения отношений с Россией.

«Что ж, верьте Штатам. Эх, вы, несчастные!» — воскликнул В.Д.А.

«Конечно, тебя спрашивают, лично тебя», — усмехнулась Л.С.

«Чересчур не «блатуй» в надежде на других! Видели мы блатных, которые галстуки жевали. Лучше бы со всеми наладили отношения», — посоветовал А.Д.

«Кого же спрашивать, если не Россию, о размещении у её собственных границ войск НАТО, точнее Турции? Стыдно, Мамука!!!» — отозвалась М.Л.

«Да ну, много не болтай языком, ты (далее нецензурно), забыл, что ли, чей ты раб?» — возмутился Б.А.

«Эй, ты, как смеешь такое? Как бы не узнали твои кураторы в Москве!» — усмехнулся Д.П.

«И что лепечет этот мужик? Будто никто не знает, что он раб Путина?» — добавила Л.С.

«Эх, ты, раб Лаврова, потише говори, чтобы он не услышал», — посоветовал К.М.

«А кого спрашивают, прямо Владимира Владимировича?» — с сарказмом заметил Д.Н.

«Осмелел? Не Лаврова спрашиваем, мол, а Путина», — поддержал предыдущего пользователя Б.Ч.

Комментарий Мдинарадзе заслужил более 680 оценок, большей частью ироничных, и около 200 комментариев.