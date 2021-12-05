Барнаул, 5 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 4 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 065 507 человек из более двух миллионов жителей. В течение всей недели число привитых «Спутник V» неуклонно сокращалось.

ИА REGNUM Вакцинация

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Всего за минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 7442 человекв. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Из общего числа привитых 125 741 житель региона получили первую прививку (на 3180 меньше, чем в предыдущие сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 891 369 человек (+10 092 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 48 397 ревакцинированных (+530 за сутки). Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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