Вашингтон, 5 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Планы по проведению во вторник, 7 декабря, звонка по защищенной линии видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом подтвердил Белый дом. Об этом 4 декабря говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Президент Джозеф Р. Байден проведет звонок по защищенной линии видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря», — говорится в сообщении.

Также в нём указывается, что в ходе переговоров американский лидер собирается заявить об обеспокоенности США «военной активностью России» на границе с Украиной и подтвердить поддержку Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом, которые пройдут по видеосвязи, состоятся 7 декабря 2021 года.