Элиста, 5 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти среди ковид-пациентов. Об этом 5 декабря информирует региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии справиться COVID-19 не смогли 699 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии режим ковид-ограничений продлили до 23 января 2022 года включительно. С 1 декабря 2021 года в степной республике введена система QR-кодов, которые требуют от посетителей свадебных церемоний, библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры.