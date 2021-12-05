Москва, 5 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассчитывает на то, что Северо-Восточная хорда (СВХ) полностью будет запущена в августе или ко Дню города. Он рассказал об этом 5 декабря в эфире канала «Россия-1».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

"Остался последний этап, запущена новая эстакада… осталось ещё 5 километров пройти, чтобы соединить участки разрозненные — Алтуфьевский до Проспекта мира. Остаётся по времени где-то чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может, ко Дню города вся Северо-Восточная хода будет сдана. Это хорда, которая пройдёт от Гусиновской развязки до Косинской», — сказал он.

Также мэр Москвы уточнил, что после этого планируется и далее «подтягивать» СВХ в направлении новой федеральной трассы до Казани.

«А от Гусиновки она уже будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург. С одной стороны, будет проходить санкт-петербургская дорога, с другой стороны пойдёт на Казань — вот эти разные направления хорды. Даст возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться новой магистралью без всяких ограничений, проезжая практически через весь город, не заезжая в центр», — пояснил Собянин.

Отметим, Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады и далее за МКАД, она призвана соединить крупные автомобильные магистрали Москвы.